В Бразилии опровергли подписание контракта с Анчелотти

Бразильская конфедерация футбола (CBF) выступила с официальным заявлением, в котором опровергла информацию о подписании контракта с главным тренером "Реала" Карло Анчелотти

Бразильская конфедерация футбола (CBF) выступила с официальным заявлением, в котором опровергла информацию о подписании контракта с главным тренером "Реала" Карло Анчелотти

Как передает Report, об этом сказал президент организации Эднальдо Родригес.

Бразильская конфедерация футбола (CBF) сообщает, что новость о том, что тренер мадридского "Реала" итальянец Карло Анчелотти является новым тренером сборной Бразилии, необоснованна.

В то же время Э.Родригес опроверг спекуляции, сказав, что дело разрешается прозрачно и что избранный тренер будет объявлен в нужное время.