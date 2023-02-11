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В Бразилии опровергли подписание контракта с Анчелотти

В Бразилии опровергли подписание контракта с Анчелотти Бразильская конфедерация футбола (CBF) выступила с официальным заявлением, в котором опровергла информацию о подписании контракта с главным тренером "Реала" Карло Анчелотти
Футбол
11 февраля 2023 г. 03:39
В Бразилии опровергли подписание контракта с Анчелотти

Бразильская конфедерация футбола (CBF) выступила с официальным заявлением, в котором опровергла информацию о подписании контракта с главным тренером "Реала" Карло Анчелотти

Как передает Report, об этом сказал президент организации Эднальдо Родригес.

Бразильская конфедерация футбола (CBF) сообщает, что новость о том, что тренер мадридского "Реала" итальянец Карло Анчелотти является новым тренером сборной Бразилии, необоснованна.

В то же время Э.Родригес опроверг спекуляции, сказав, что дело разрешается прозрачно и что избранный тренер будет объявлен в нужное время.

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