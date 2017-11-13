 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Англии определился футбольный клуб, сменивший больше всего тренеров за последние 20 лет

    Арсенал - единственный английский клуб, в котором за последние 20 лет не менялся главный тренер основной команды

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ В Англии определился футбольный клуб, сменивший больше всего тренеров за последние 20 лет. 

    Как сообщает Report со ссылкой на BBC, список возглавляет "Ноттс Каунти", ныне выступающий в четвертой лиге. В клубе за 20 лет сменили уже 23-х тренеров. На втором месте в этом списке идёт "Кристал Пэлас" (21 тренер) и "Портсмут" (19).

    Отметим, что единственный клуб Англии, в котором за последние 20 лет не менялся главный тренер основной команды, - это "Арсенал". Француз Арсен Венгер руководит лондонским клубом с 1996 года.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi