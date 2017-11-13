Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ В Англии определился футбольный клуб, сменивший больше всего тренеров за последние 20 лет.

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, список возглавляет "Ноттс Каунти", ныне выступающий в четвертой лиге. В клубе за 20 лет сменили уже 23-х тренеров. На втором месте в этом списке идёт "Кристал Пэлас" (21 тренер) и "Портсмут" (19).

Отметим, что единственный клуб Англии, в котором за последние 20 лет не менялся главный тренер основной команды, - это "Арсенал". Француз Арсен Венгер руководит лондонским клубом с 1996 года.