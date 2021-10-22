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УЕФА рассказал о волевой победе "Карабаха"

УЕФА рассказал о волевой победе "Карабаха" Официальная страница в Твиттере Лиги конференции УЕФА в очередной раз рассказала о «Карабахе».
Футбол
22 октября 2021 г. 00:52
УЕФА рассказал о волевой победе Карабаха

Официальная страница в Твиттере Лиги конференции УЕФА в очередной раз рассказала о «Карабахе».

Как сообщает Report, в социальной сети турнира были размещены фотографии матча третьего круга группового этапа турнира, в котором азербайджанский клуб в Баку обыграл казахстанский "Кайрат" со счетом 2:1.

"Это победа была добыта в последнюю минуту", - говорится в сообщении, отметив, что азербайджанский клуб не проиграл в группе H.

Отметим, что «Карабах» после трех туров лидирует, имея в своем активе 7 очков.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUEFA "Qarabağ"ın əzmkar qələbəsi ilə bağlı paylaşım edib

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