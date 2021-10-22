УЕФА рассказал о волевой победе "Карабаха"

Официальная страница в Твиттере Лиги конференции УЕФА в очередной раз рассказала о «Карабахе».

Официальная страница в Твиттере Лиги конференции УЕФА в очередной раз рассказала о «Карабахе».

Как сообщает Report, в социальной сети турнира были размещены фотографии матча третьего круга группового этапа турнира, в котором азербайджанский клуб в Баку обыграл казахстанский "Кайрат" со счетом 2:1.

"Это победа была добыта в последнюю минуту", - говорится в сообщении, отметив, что азербайджанский клуб не проиграл в группе H.

Отметим, что «Карабах» после трех туров лидирует, имея в своем активе 7 очков.