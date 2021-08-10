УЕФА открыл дисциплинарное дело в связи с инцидентом на матче "Карабаха"

УЕФА открыл дисциплинарное дело в связи с первой игрой III квалификационного раунда Лиги конференции между командами "AEL" и "Карабах" на Кипре.

УЕФА открыл дисциплинарное дело в связи с первой игрой III квалификационного раунда Лиги конференции между командами "AEL" и "Карабах" на Кипре.

Об этом сообщили в комитете УЕФА по контролю, этике и дисциплине в ответ на запрос Report.

Сообщалось, что против представителя Лимассола выдвинуты обвинения по двум пунктам: бросание на поле посторонних предметов и беспорядки, устроенные местными болельщиками.

Окончательное решение по этому вопросу будет принято на предстоящем заседании комитета, дата которого пока не уточнена.

Отметим, что встреча, прошедшая на AEK Arena, завершилась со счетом 1:1. После того как "карабахцы" уравняли счет, местные болельщики совершили неэтичные действия против представителя Азербайджана. Азербайджанская сторона выразила протест в связи с этим, в результате главный судья был вынужден прервать матч, после чего он вновь возобновился.