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    Тевес: Роналду много работал, чтобы стать лучшим, а для Месси это естественно

    Нападающий «Боки Хуниорс» сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Нападающий «Боки Хуниорс» Карлос Тевес сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

    Как передает Report, его слова цитирует ESPN Argentina.

    «Роналду совершенно отличается от Месси. Когда Лео начинал, он даже не касался тренажёрного зала. В то время как Криштиану был там утром, днём и вечером. Роналду много работал, чтобы стать лучшим, а для Месси это естественно. Это самые большие различия, которые я вижу между двумя лучшими игроками на планете.

    Для Лео забить три мяча в одном матче – это нормально. Месси играет в свой вид спорта», — цитирует Тевеса ESPN Argentina.

    30-летний Месси является лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины. В 123 матчах он забил 61 гол.

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