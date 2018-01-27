Тевес: Роналду много работал, чтобы стать лучшим, а для Месси это естественно

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Нападающий «Боки Хуниорс» Карлос Тевес сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Как передает Report, его слова цитирует ESPN Argentina.

«Роналду совершенно отличается от Месси. Когда Лео начинал, он даже не касался тренажёрного зала. В то время как Криштиану был там утром, днём и вечером. Роналду много работал, чтобы стать лучшим, а для Месси это естественно. Это самые большие различия, которые я вижу между двумя лучшими игроками на планете.

Для Лео забить три мяча в одном матче – это нормально. Месси играет в свой вид спорта», — цитирует Тевеса ESPN Argentina.

30-летний Месси является лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины. В 123 матчах он забил 61 гол.