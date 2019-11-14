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Тьерри Анри возглавил "Монреаль Импэкт"

Тьерри Анри возглавил "Монреаль Импэкт"

Новым тренером канадского "Монреаль Импэкт" стал Тьерри Анри. 

Как сообщает Report, контракт с французским специалистом рассчитан на два года с возможностью продления до 2022.

Сезон в MLS уже окончен, поэтому Анри приступит к работе не сразу, а в середине января, когда начнется тренировочный сбор команды.

42-летний Анри начал карьеру тренера во взрослом футболе в сборной Бельгии, помогая Роберто Мартинесу. "Красные дьяволы" заняли третье место на ЧМ-2018. В октябре 2018 Тьерри возглавил пребывающий в кризисе Монако.

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