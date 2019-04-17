​Суд отклонил апелляцию Кокорина и Мамаева

В Московском городском суде завершилось рассмотрение апелляции нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева на решение о продлении их ареста на полгода.

Как сообщает Report, суд вынес решение об отклонении апелляции футболистов, оставив арест в силе. Таким образом, молодые люди останутся в СИЗО до 25 сентября этого года.

Отбывать арест также продолжат и другие фигуранты дела – младший брат Кокорина Кирилл и друг компании Александр Протасовицкий.

Напомним, что все четверо находятся под стражей с 11 октября прошлого года. Они стали зачинщиками двух драк в центре Москвы, в ходе которых пострадали три человека: глава департамента министерства промышленности и торговли России Денис Пак, телеведущая Ольга Ушакова и ее водитель Виталий Соловчук.