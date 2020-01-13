Суарес пропустит около четырех месяцев из-за травмы

Уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес перенес операцию на травмированном колене, передает Report со ссылкой на Mundo Deportivo.

По данным источника, футболист пропустит около четырех месяцев. Форварду уже делали операцию на колене в конце прошлого сезона, но оперативное вмешательство не принесло результатов.

Таким образом, Суарес вернется в строй не раньше мая.

В нынешнем сезоне 32-летний Суарес принял участие в 17 матчах чемпионата Испании (15 - в основном составе), в которых стал автором 11 забитых мячей (один - с пенальти), а также отдал 7 результативных передач. Контракт футболиста с каталонским клубом действует до лета 2021 года.

"Барселона", набрав 40 очков, лидирует в турнирной таблице Примеры. В 1/8 финала Лиги чемпионов каталонцы встретятся с "Наполи".