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Суарес поделился с Месси своим возможным переходом в "Интер Майами"

Суарес поделился с Месси своим возможным переходом в "Интер Майами" Нападающий "Гремио" Луис Суарес оценил вероятность своего перехода в американский "Интер Майами".
Футбол
11 декабря 2023 г. 08:15
Суарес поделился с Месси своим возможным переходом в Интер Майами

Нападающий "Гремио" Луис Суарес оценил вероятность своего перехода в американский "Интер Майами".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Goal.

"Я поговорю со своим агентом, чтобы узнать, какие возможности у меня есть. Я не хотел ничего решать, пока чемпионат Бразилии не закончится. Но мой переход в "Интер Майами" возможен. Там выступает лучший игрок в мире, и он мой отличный друг, с которым я обсуждал свое будущее. Но мне пока нужно отдохнуть, а затем принять решение", - приводит слова Суареса Goal.

Суарес перешел в "Гремио" из уругвайского "Насьоналя" зимой 2023 года в качестве свободного агента. Форвард принял участие в 33 матчах бразильской Серии А, в которых он отметился 17 голами и 11 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – 4 млн евро.

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Версия на азербайджанском языке Suares Messi ilə "İnter Mayami"yə mümkün transferi barədə danışıb

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