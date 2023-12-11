Суарес поделился с Месси своим возможным переходом в "Интер Майами"

Нападающий "Гремио" Луис Суарес оценил вероятность своего перехода в американский "Интер Майами".

Нападающий "Гремио" Луис Суарес оценил вероятность своего перехода в американский "Интер Майами".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Goal.

"Я поговорю со своим агентом, чтобы узнать, какие возможности у меня есть. Я не хотел ничего решать, пока чемпионат Бразилии не закончится. Но мой переход в "Интер Майами" возможен. Там выступает лучший игрок в мире, и он мой отличный друг, с которым я обсуждал свое будущее. Но мне пока нужно отдохнуть, а затем принять решение", - приводит слова Суареса Goal.

Суарес перешел в "Гремио" из уругвайского "Насьоналя" зимой 2023 года в качестве свободного агента. Форвард принял участие в 33 матчах бразильской Серии А, в которых он отметился 17 голами и 11 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – 4 млн евро.