Стали известны первые полуфиналисты Лиги Чемпионов

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" на своем поле проиграл германской "Баварии" со счетом 0:1 в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" на своем поле проиграл германской "Баварии" со счетом 0:1 в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, единственный мяч на 40-й минуте забил Эрик Шупо-Мотинг. Первый матч завершился победой ПСЖ со счетом 3:2. Таким образом, за счет большего количества голов, забитых на выезде, в полуфинал прошел ПСЖ.

В полуфинале ПСЖ встретится с победителем противостояния между английским "Манчестер Сити" и германской "Боруссией" из Дортмунда. Их ответный матч пройдет в среду, первая встреча завершилась победой "Манчестер Сити" со счетом 2:1.

В другом матче четвертьфинала Лиги чемпионов английский футбольный клуб "Челси" проиграл португальскому "Порту" со счетом 0:1.

Мяч на 94-й минуте забил Мехди Тареми.

Первый матч завершился победой "Челси" со счетом 2:0. Команда из Лондона пробилась в полуфинал турнира. Обе встречи прошли в испанской Севилье из-за ограничений, связанных с пандемией.

В 1/2 финала "Челси" сыграет с победителем противостояния испанского "Реала" и английского "Ливерпуля". Их ответный матч пройдет в среду, первая встреча завершилась победой мадридского клуба счетом 3:1.

Отметим, что первые матчи полуфинала состоятся 27 и 28 апреля, ответные - 4 и 5 мая.