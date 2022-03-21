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Стадион "Галатасарай" - в книге рекордов Гиннеса с самой мощной солнечной установкой

Стадион "Галатасарай" - в книге рекордов Гиннеса с самой мощной солнечной установкой Стадион Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef "Галатасарая" попал в книгу рекордов Гиннесса как комплекс с самой мощной солнечной установкой.
Футбол
21 марта 2022 г. 11:15
Стадион Галатасарай - в книге рекордов Гиннеса с самой мощной солнечной установкой

Стадион Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef "Галатасарая" попал в книгу рекордов Гиннесса как комплекс с самой мощной солнечной установкой.

Об этом Report сообщает со ссылкой на вебсайт клуба.

В заявлении говорится, "Галатасарай" и компания Enerjisa Enerji, работающая в секторе распределения электроэнергии и розничной торговли в Турции, вошли в историю с крупнейшей в мире арены с солнечной электростанции с точки зрения установленной мощности. Эта станция стала первой в Европе, когда была начала инсталлироваться в прошлом году.

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Версия на азербайджанском языке "Qalatasaray"ın stadionu Ginnesin Rekordlar Kitabına düşüb

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