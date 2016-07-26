Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась жеребьевка сезона 2016/2017 Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report, церемония началась в 12:00 в административном здании АФФА.

В церемонии жеребьевки участвовали президент профессиональной футбольной лиги Рамин Мусаев, представители организации и журналисты. В предстоящем сезоне в Премьер-лиге будут играть 8 команд, турнир будет состоять из 4-х кругов.

В 1-м туре состоятся игры "Габала" - "Кяпяз", "Карабах" - "Интер", "Зиря" - "Сумгайыт", АЗАЛ - "Нефтчи".

Отметим, что чемпионат начнется 6-7 августа.