Соперники сборной Азербайджана заключили контракт с новым главным тренером

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Назначен новый главный тренер в национальную сборную Норвегии по футболу, которая находится в одной группе с Азербайджаном в отборочном этапе Чемпионата мира 2018 года.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Норвежской футбольной ассоциации, это Ларс Лагербек.

С заменившим Пера-Матиаса Хегмо 68-летним специалистом заключен контракт до первого матча 2019 года.

Первый испытанием для него станет предстоящий 26 марта выездной матч против Северной Ирландии в рамках отборочного группового этапа Чемпионата мира.

Затем 10 июня скандинавов ждет игра против Чехии.

Свое назначение главным тренером Лагербек прокомментировал следующим образом: "Это приглашение, в прямом смысле слова, дало мне толчок. Результаты сборной Норвегии в текущем отборочном этапе оставляют желать лучшего. Однако, я вижу в этой команде потенциал и знаю, на что они способны. Впереди два очень важных и решающих матча, которые будут сложными и напряженными. Я настроился на выполнение поставленных задач".

Отметим, что Ларс Лагербек вывел сборную Швеции 5 раз, а Нигерии 1 раз в раунд "плей-офф" из отборочных этапов. Последним местом его работы была сборная Исландии, вместе с которой Лагербек участвовал в 1/8 финала прошедшего во Франции Чемпионата Европы 2016 года. На прошедшей в Баку первой встрече между сборными Азербайджана и Норвегии владельцы поля одержали победу со счетом 1:0.

Матч в Осло состоится 1 сентября.