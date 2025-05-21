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Скончался абсолютный экс-чемпион мира по боксу

Скончался абсолютный экс-чемпион мира по боксу Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе итальянец Нино Бенвенути умер в возрасте 87 лет.
Футбол
21 мая 2025 г. 18:11
Скончался абсолютный экс-чемпион мира по боксу

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе итальянец Нино Бенвенути умер в возрасте 87 лет.

Как сообщает Report со ссылкой на BoxingScene, он скончался 20 мая от остановки сердца

Отметим, что Бенвенути удерживал звание чемпиона мира по боксу в среднем весе с 1967 по 1970 год. На профессиональном ринге он одержал 82 победы (35 - нокаутом), потерпел семь поражений и еще один поединок свел вничью. Кроме того, итальянец в 1960 году выиграл Олимпиаду в Риме в полусредней весовой категории.

Последний бой Бнвенути провел в 1971 году, потерпев поражение от Карлоса Монзона техническим нокаутом. После окончания карьеры боксер занимался бизнесом, а также был телеведущим и спортивным комментатором.

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