Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана стартует новый сезон

Сегодня в Азербайджанской футбольной Премьер-лиге стартует сезон 2021/2022.

Сегодня в Азербайджанской футбольной Премьер-лиге стартует сезон 2021/2022.

Как сообщает Report, в этом чемпионате также будут бороться 8 команд - "Нефтчи", "Карабах", "Сумгайыт", "Зиря", "Сабах", "Кешля", " Габала" и "Сабаил".

Первый тур юбилейного по счету 30-го сезона начнется с двух игр. Первый матч дня состоится в Масазыре, где "Сабах" встретится с "Сабаилом" на стадионе "Bank Respublika Arena". Стартовый свисток будет дан в 18:30, встречу будет вести Рашад Ахмедов. Это будет 11-й поединок команд на чемпионате страны. Стороны, одержавшие по 4 победы в предыдущих встречах, договорились о ничьей в 3 встрече. Соотношение мячей тоже одинаковое - 12-12. "Сабаил" не пропустил голы в последних двух играх. "Сабах" же не проиграл последние 5 домашних матчей.

В заключительной игре дня встретятся последние финалисты Кубка Азербайджана - "Кешля" и "Сумгайыт". Главным судьей матча на стадионе "ASK Arena" станет Кямал Умудлу. Из 51 предыдущей встречи между клубами в 16 победили хозяева поля, в 9 - гости. В 10 играх была зафиксирована ничья. Разница мячей также в пользу представителя столицы - 51-35. "Кешля" не выиграла последние 3 матча. "Сумгайыт" же подряд забил в 7 играх на выезде.

14 августа (суббота)

Премьер-Лига Азербайджана

I тур

18:30. "Сабах" – "Сабаил"

Судьи: Рашад Ахмедов, Рахиль Рамазанов, Эюб Ибрагимов, Фарид Гаджиев

Судья-инспектор: Рамиль Диниев

Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов

"Bank Respublika Arena".

20:30. "Кешля" – "Сумгайыт"

Судьи: Кямал Умудлу, Муслим Алиев, Кямран Байрамов, Вугар Гасанли

Судья-инспектор: Джейхун Хашимов

Представитель АФФА: Эркин Гусейнов

"ASK Arena".

Тур завершится матчами "Зиря" - "Карабах" и "Нефтчи" - "Габала", которые состоятся 15 августа.