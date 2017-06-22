Сборные Камеруна и Австралии сыграли вничью в матче Кубка конфедераций - ВИДЕО

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Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ В матче 2-го тура группы B Кубка конфедераций на стадионе «Санкт-Петербург» сборные Камеруна и Австралии сыграли вничью со счётом 1:1.

Как передает Report, камерунская команда вышла вперёд в конце первого тайма, когда точным ударом отметился Андре-Франк Ангисса.

Сравнять счёт австралийцы сумели на 60-й минуте — Марк Миллигэн реализовал пенальти, назначенный за очевидный фол.

В заключительном туре группового этапа сборная Камеруна в Сочи 25 июня сыграет с Германией, а команда Австралии в тот же день встретится в Москве с Чили.

Турнирное положение в группе B: 1. Чили — 3 очка (1 матч); 2. Германия — 3 (1); 3. Австралия — 1 (2); 4. Камерун — 1 (2).

Кубок конфедераций. Группа B. 2-й тур

Камерун – Австралия - 1:1

1:0 – Ангисса – 45+1, 1:1 – Миллигэн – 60 (пен)