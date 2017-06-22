 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Сборные Камеруна и Австралии сыграли вничью в матче Кубка конфедераций - ВИДЕО

    Сборные сыграли вничью со счётом 1:1
    © Foto: RİA Novosti

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ В матче 2-го тура группы B Кубка конфедераций на стадионе «Санкт-Петербург» сборные Камеруна и Австралии сыграли вничью со счётом 1:1.

    Как передает Report, камерунская команда вышла вперёд в конце первого тайма, когда точным ударом отметился Андре-Франк Ангисса.

    Сравнять счёт австралийцы сумели на 60-й минуте — Марк Миллигэн реализовал пенальти, назначенный за очевидный фол.

    В заключительном туре группового этапа сборная Камеруна в Сочи 25 июня сыграет с Германией, а команда Австралии в тот же день встретится в Москве с Чили.

    Турнирное положение в группе B: 1. Чили — 3 очка (1 матч); 2. Германия — 3 (1); 3. Австралия — 1 (2); 4. Камерун — 1 (2).

    Кубок конфедераций. Группа B. 2-й тур

    Камерун – Австралия - 1:1

    1:0 – Ангисса – 45+1, 1:1 – Миллигэн – 60 (пен)

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi