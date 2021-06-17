Сборная Бельгии обыграла команду Дании и вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу

Сборная Бельгии со счетом 2:1 обыграла команду Дании в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу и гарантировала себе участие в плей-офф турнира.

Сборная Бельгии со счетом 2:1 обыграла команду Дании в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу и гарантировала себе участие в плей-офф турнира.

Как передает Report, встреча прошла в Копенгагене.

В составе победителей отличились Торган Азар (55-я минута) и Кевин де Брёйне (70). У проигравших гол забил Юссуф Поульсен (2-я минута). Результативную передачу на Азара сделал вышедший на замену в перерыве вместо Дриса Мертенса де Брёйне. Он пропустил первый матч на чемпионате Европы против россиян (3:0) из-за травмы, полученной 29 мая в финале Лиги чемпионов, где "Манчестер Сити", за который выступает бельгиец, уступил "Челси" со счетом 1:0.

Поульсен поразил ворота Тибо Куртуа на 99-й секунде. Быстрее него на Евро забивал только Дмитрий Кириченко (67-я секунда) в 2004 году, тогда сборная России обыграла греков со счетом 2:1. Мертенс провел 100-й матч в составе сборной Бельгии.

Встреча была приостановлена на 11-й минуте из-за акции в поддержку датского полузащитника Кристиана Эриксена. 12 июня в концовке первого тайма матча между командами Финляндии и Дании Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу, позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. Он находится в больнице в стабильном состоянии.