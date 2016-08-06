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    ​"Ростов" объявил об уходе с поста главного тренера Курбана Бердыева

    Специалист является основным кандидатом на пост главного тренера московского Спартака

    Баку. 6 Августа. REPORT.AZ/ Курбан Бердыев покинул пост главного тренера футбольного клуба "Ростов".

    Как передает Report, об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба клуба.

    63-летний Бердыев является основным кандидатом на пост главного тренера московского "Спартака".

    В пятницу было объявлено о том, что главный тренер столичного клуба Дмитрий Аленичев принял решение об уходе из команды.

    "Ростов" под руководством Бердыева занял второе место в чемпионате России сезона-2015/16, выйдя в квалификацию Лиги чемпионов. В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов ростовская команда одолела бельгийский "Андерлехт" (2:2, 2:0).

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