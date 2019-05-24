Роман Абрамович приедет в Баку

Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович будет в Баку на следующей неделе на финале Лиги Европы.

Как сообщает Report со ссылкой на The Sun, владельца лондонцев не было видно на первых играх команды из-за вопросов с его британской визой. С тех пор Абрамович принял израильское гражданство и надеется быть в Азербайджане на финале в среду против "Арсенала".

Это также рассматривается как огромный толчок для "Челси", как публичный показ российского олигарха, что он остается привержен клубу.

Российский бизнесмен является владельцем "Челси" с 2003 года. Абрамович приобрел клуб за 140 миллионов евро.

Напомним, финал Лиги Европы состоится 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе. Трофей между собой разыграют два английских клуба – лондонские "Челси" и "Арсенал".