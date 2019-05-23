Пять причин для победы "Челси" на финале Лиги Европы в Баку - АНАЛИЗ

Установлен фаворит финальной игры Лиги Европы УЕФА между английскими командами "Челси" и "Арсенал", которая состоится в Баку.

Это было установлено в результате проведенного Report анализа. "Аристократы" заняли третье место в Премьер-лиге Англии в этом сезоне, а "канониры" – пятое.

"Челси" уже завоевал право в будущем сезоне участвовать в Лиге чемпионов, считающейся самым престижным континентальным турниром. "Арсенал" же, только став победителем Лиги Европы, сможет осуществить это.

При анализе достижений на международной арене можно найти пять причин, по которым "Челси" может стать победителем Лиги Европы:

1. "Челси" никогда не проигрывал в финале Лиги Европы. Первая финальная встреча "Аристократов" состоялась в 2013 году. Эта команда в решающем матче одолела португальскую "Бенфику" - 2:1.

2. "Челси" не проигрывает в Лиге Европы 17 игр. После победного сезона 2012/2013 "синие" продолжили беспроигрышную серию. "Челси" уже побил рекорд испанского "Атлетико" (победа в 15 матчах).

3. "Арсенал" в последних 6 попытках не мог обыграть в турнирах УЕФА английские команды. "Канониры" проиграли в 4 из этих игр, в 2 – сыграли вничью. "Красно-белые" в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона 2007/2008 проиграли по результатам обеих игр "Ливерпулю" - 1:1, 2:3. В полуфинале сезона 2008/2009 команда не справилась с "Манчестер Юнайтед" - 0:1, 1:3.

4. "Челси" в 17 играх, проведенных в турнирах УЕФА против английских команд, проиграл в 4-х. Последний проигрыш команды пришелся на игру с "Манчестер Юнайтед" в 1/4 финала Лиги чемпионов в сезоне 2010/2011 - 0:1,1:2.

5. "Челси" и "Арсенал" встречались в турнирах УЕФА только один раз. В сезоне 2003/2004 "Челси" в 1/4 финала Лиги чемпионов по результатам двух игр победил "Арсенал" - 1:1, 2:1.

Отметим, что финальный матч стартует на Бакинском олимпийском стадионе 29 мая в 23:00.