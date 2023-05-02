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Президент ФИФА прибыл в Таджикистан с официальным визитом

Президент ФИФА прибыл в Таджикистан с официальным визитом В Душанбе с официальным визитом прилетел президент ФИФА Джанни Инфантино.
Футбол
2 мая 2023 г. 10:07
Президент ФИФА прибыл в Таджикистан с официальным визитом
Джанни Инфантино

В Душанбе с официальным визитом прилетел президент ФИФА Джанни Инфантино.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Таджикистан, об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Таджикистана.

В рамках своего официального визита он проведет ряд важных переговоров. В том числе запланирована встреча с президентом республики Эмомали Рахмоном, а также с руководством Федерации футбола страны.

Сообщается, что на них будут обсуждаться вопросы дальнейшего развития футбола в стране.

Помимо этого, глава международной федерации футбола также примет участие в работе восьмого Конгресса Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации в Душанбе, который состоится 2 мая. На нем пройдут выборы руководящего состава CAFA на новый четырехлетний срок.

После Таджикистана Инфантино отправится в другие страны Центральной Азии. Так, уже 3 мая ожидается его визит в Казахстан, а 4-5 мая - в Кыргызстан.

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