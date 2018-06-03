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    Президент Федерация футбола Франции: Зидан не возглавит сборную до 2020 года

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Президент Федерация футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре заявил, что нынешний главный тренер Дидье Дешам не покинет свой пост до 2020 года, передает Report.

    «Возможно, завтра Зидан возглавит «Ювентус», я ничего не знаю. Все, включая меня, были удивлены, но не нужно создавать дебаты вокруг Дешама и Зидана. Это несерьёзно.

    Мы начнём чемпионат мира с главный тренером Дешамом, который подписал контракт как минимум до 2020 года. Никаких переговоров с Зиданом в предстоящем году не будет. При встрече, конечно, мы пообщаемся, но Дидье будет работать в сборной до 2020 года или даже больше», – цитирует Ле Гре Goal.

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