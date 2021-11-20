Премьер-лига Азербайджана: Состоятся еще два матча XI тура

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу пройдут еще два матча 11-го тура.

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу пройдут еще два матча 11-го тура.

Как сообщает Report, в первом матче дня "Зиря" в родных стенах примет "Сабаил".

После 10 туров хозяева поля находятся на 4-м месте с 16 очками, а гости имея в активе 9 очков на 7-м месте.

В другом встрече "Нефтчи" встретится с клубом Сабах. Флагман находится на 3-м месте с 17 очками, а гости с 8 очками на 8-й позиции. Это будет 13-й матч команд в чемпионате. В 10 матчах "черно-белые" выиграли, в двух была сыграна ничья. "Сабах" пока до сих пор не побеждал "Нефтчи".

Премьер-лига Азербайджана

XI тур

20 ноября (суббота)

16:00. "Зиря" - "Сабаил"

Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Ниджат Исмаиллы

Судья-инспектор: Ровшан Ахмедов

Представитель АФФА: Ильхам Алиев

Стадион спорткомплекса "Зиря".

18:15. "Нефтчи" - "Сабах"

Судьи: Ряван Хамзазаде, Намиг Гусейнов, Джамиль Гулиев, Фарид Гаджиев

Судья-инспектор: Салманов Анар

Представитель АФФА: Сеймур Селимли

Bakcell Arena.

Отметим, что тур завершится 21 ноября матчем "Габала"-"Сумгайыт".

Днем ранее, "Карабах" с минимальным счетом 1:0 победил "Кешля".