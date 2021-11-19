Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" принимает "Кешля"

Сегодня стартует 11-й тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как передает Report, в первый день будет сыграна одна игра.
Лидирующий в первенстве "Карабах" с 23 очками примет клуб "Кешля", который с 10 очками находится на 6-м месте .
У хозяев на поле не выйдут дисквалифицированный Филип Озобич, травмированные игроки Хайме Ромеро, Гаспар Панадеро и Бедави Гусейнов.
Премьер-лига Азербайджана, XI тур
19 ноября (пятница)
19:00. "Карабах" - "Кешля"
Судьи: Камал Умудлу, Муслим Алиев, Камран Байрамов, Камранбей Рагимов
Судья-инспектор: Мунис Абдуллаев
Представитель АФФА: Бахрам Гурбанов
"Азерсун Арена".
Отметим, что остальные встречи тура "Зиря" - "Сабаил" и "Нефтчи" - "Сабах" пройдут 20 ноября, а матч "Габала" - "Сумгайыт" - 21 ноября.