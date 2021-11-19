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Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" принимает "Кешля"

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" принимает "Кешля" Сегодня стартует 11-й тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
19 ноября 2021 г. 08:08
Премьер-лига Азербайджана: Карабах принимает Кешля

Сегодня стартует 11-й тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, в первый день будет сыграна одна игра.

Лидирующий в первенстве "Карабах" с 23 очками примет клуб "Кешля", который с 10 очками находится на 6-м месте .

У хозяев на поле не выйдут дисквалифицированный Филип Озобич, травмированные игроки Хайме Ромеро, Гаспар Панадеро и Бедави Гусейнов.

Премьер-лига Азербайджана, XI тур

19 ноября (пятница)

19:00. "Карабах" - "Кешля"

Судьи: Камал Умудлу, Муслим Алиев, Камран Байрамов, Камранбей Рагимов

Судья-инспектор: Мунис Абдуллаев

Представитель АФФА: Бахрам Гурбанов

"Азерсун Арена".

Отметим, что остальные встречи тура "Зиря" - "Сабаил" и "Нефтчи" - "Сабах" пройдут 20 ноября, а матч "Габала" - "Сумгайыт" - 21 ноября.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: "Qarabağ" "Keşlə"ni qəbul edəcək

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