Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" одержал первую победу

Агдамский "Карабах" завоевал первую победу в текущем сезоне Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Агдамский "Карабах" завоевал первую победу в текущем сезоне Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report , в рамках второго тура чемпионата агдамцы принимали "Туран Товуз".

Игра, прошедшая на "Азерсун Арене", завершилась победой "скакунов" со счетом 3:0.

Забитыми мячами отметились Жуниньо (30'), Абдулла Зубир (66') и Адама Дьякаби (69'). Таким образом, действующий чемпион завоевал первую победу в сезоне 2023/2024.

Отметим, что в предыдущих играх тура "Араз-Нахчыван" обыграл "Габалу" (2:0), а "Зиря" одолел "Кяпаз" (1:0). "Нефтчи" 14 августа сыграет с "Сабаилом", а игра между "Сумгайытом" и "Сабахом" перенесена.