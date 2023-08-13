О нас

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" одержал первую победу

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" одержал первую победу Агдамский "Карабах" завоевал первую победу в текущем сезоне Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
13 августа 2023 г. 20:46
Премьер-лига Азербайджана: Карабах одержал первую победу

Агдамский "Карабах" завоевал первую победу в текущем сезоне Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в рамках второго тура чемпионата агдамцы принимали "Туран Товуз".

Игра, прошедшая на "Азерсун Арене", завершилась победой "скакунов" со счетом 3:0.

Забитыми мячами отметились Жуниньо (30'), Абдулла Зубир (66') и Адама Дьякаби (69'). Таким образом, действующий чемпион завоевал первую победу в сезоне 2023/2024.

Отметим, что в предыдущих играх тура "Араз-Нахчыван" обыграл "Габалу" (2:0), а "Зиря" одолел "Кяпаз" (1:0). "Нефтчи" 14 августа сыграет с "Сабаилом", а игра между "Сумгайытом" и "Сабахом" перенесена.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” ilk qələbəsini qazanıb

Экслюзивные новости

Мэтью Брайза: Провокации на Лачынской дороге связаны с неприятием Арменией проигрыша в войне
Мэтью Брайза: Провокации на Лачынской дороге связаны с неприятием Арменией проигрыша в войне
11 августа 2023 г. 12:53
Мать украинца-защитника Карабаха: Когда в Украине началась война, нас пригласили в Баку
ФотоМать украинца-защитника Карабаха: Когда в Украине началась война, нас пригласили в Баку
10 августа 2023 г. 16:56
Холматов: Узбекистан в 2022 году увеличил объем грузоперевозок по Среднему коридору в два раза
Холматов: Узбекистан в 2022 году увеличил объем грузоперевозок по Среднему коридору в два раза
10 августа 2023 г. 10:46
Политолог: Требование бесконтрольного въезда на территорию Азербайджана – демонстрация двойных стандартов
Политолог: Требование бесконтрольного въезда на территорию Азербайджана – демонстрация двойных стандартов
9 августа 2023 г. 13:14
Узбекистан верит в успех проекта Зангезурского коридора
Узбекистан верит в успех проекта Зангезурского коридора
9 августа 2023 г. 12:00
Узбекистан заинтересован иметь собственные суда на Каспийском море
Узбекистан заинтересован иметь собственные суда на Каспийском море
9 августа 2023 г. 10:43
Эксперт: Подходы к суверенитету Азербайджана должны быть в рамках межправа, а не вопреки ему
Эксперт: Подходы к суверенитету Азербайджана должны быть в рамках межправа, а не вопреки ему
7 августа 2023 г. 16:13
Британский политолог: Путь к нормализации между Анкарой и Ереваном пролегает через Баку
Британский политолог: Путь к нормализации между Анкарой и Ереваном пролегает через Баку
4 августа 2023 г. 15:52
Демонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
ФотоДемонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
4 августа 2023 г. 14:59
Магдин: Азербайджан укрепляет роль ключевого игрока в усилиях по диверсификации энергоресурсов
Магдин: Азербайджан укрепляет роль ключевого игрока в усилиях по диверсификации энергоресурсов
3 августа 2023 г. 15:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi