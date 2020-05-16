Права на трансляцию Токио-2020 и ЕВРО-2020 приобретены за счет госбюджета

Права на трансляцию летних Олимпийских игр Токио-2020 и ЕВРО-2020 были приобретены за счет госбюджета Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете об исполнении госбюджета на 2019 год.

В документе отмечается, что расходы на лицензии, дающие права трансляции всех игр чемпионата Европы, в том числе 4 матчей в Баку и летних Олимпийских игр в Японии, полностью оплачены. Но конкретная сумма не указана.

Отметим, что права на трансляцию ЕВРО-2020 получили AzTV и İTV, а трансляцию Токио-2020 - только AzTV. Оба престижных соревнования отложены в связи с пандемией коронавируса.