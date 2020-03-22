​Оргкомитет разрабатывает вариант переноса Олимпиады в Токио

Организационный комитет "Токио-2020" приступил к разработке альтернативных сценариев проведения Олимпийских игр 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в оргкомитете.

Ранее с просьбой перенести Игры в Токио выступили национальные олимпийские комитеты Бразилии, Колумбии, Норвегии и Словении, Федерация легкой атлетики США, Королевская испанская футбольная федерация, Королевская испанская федерация легкой атлетики и комиссия атлетов Канады.

"Нас попросили разработать варианты переноса Игр. Теперь мы разрабатываем альтернативные планы с учетом разных сроков", - сказал источник.

Другой источник агентства заявил, что обсуждались варианты переноса Олимпийских игр на один или два года, однако некоторые члены оргкомитета надеются на задержку в месяц или 45 дней. Окончательное решение о возможном переносе Игр в Токио будет принято Международным олимпийским комитетом, однако Reuters отмечает, что позиция Японии является важным фактором при принятии решения.

Напомним, что игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа. МОК и власти Японии занимают последовательную позицию, согласно которой Игры состоятся в намеченные сроки.