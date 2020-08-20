Определился очередной соперник "Карабаха" в ЛЧ

Стало известно, с кем сыграет агдамский "Карабах" во II квалификационном раунде Лиги Чемпионов

Стало известно, с кем сыграет агдамский "Карабах" во II квалификационном раунде Лиги Чемпионов.

Как передает Report, соперником "скакунов" станет молдавский "Шериф", обыгравший люксембургскую "Фолу Эш" со счетом 2:0.

Встреча "Карабах" - "Шериф" пройдет 26 августа на стадионе имени Тофига Бахрамова и начнется в 20:00. Судить матч будет казахстанская бригада арбитров во главе с Фуркатом Атажановым.

Отметим, что в I квалификационном раунде "Карабах" разгромил северомакедонский "Силекс" со счетом 4:0.