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Report Georgia

Определился очередной соперник "Карабаха" в ЛЧ

Определился очередной соперник "Карабаха" в ЛЧ Стало известно, с кем сыграет агдамский "Карабах" во II квалификационном раунде Лиги Чемпионов
Футбол
20 августа 2020 г. 00:12
Определился очередной соперник Карабаха в ЛЧ

Стало известно, с кем сыграет агдамский "Карабах" во II квалификационном раунде Лиги Чемпионов.

Как передает Report, соперником "скакунов" станет молдавский "Шериф", обыгравший люксембургскую "Фолу Эш" со счетом 2:0.

Встреча "Карабах" - "Шериф" пройдет 26 августа на стадионе имени Тофига Бахрамова и начнется в 20:00. Судить матч будет казахстанская бригада арбитров во главе с Фуркатом Атажановым.

Отметим, что в I квалификационном раунде "Карабах" разгромил северомакедонский "Силекс" со счетом 4:0.

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