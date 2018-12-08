Обнародованы решения Исполкома АФФА - ОФИЦИАЛЬНО

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Баку. 8 декабря REPORT.AZ/ Исполнительный комитет АФФА провел сегодня очередное заседание.

Как сообщает Report, по итогам обсуждений были приняты следующие решения:

1. Учитывая результаты сборной Азербайджана за последний год расторгнуть по обоюдному согласию сторон контракт с главным тренером национальной сборной Гурбаном Гурбановым, чтобы у него была возможность уделять больше времени клубу "Карабах".

2. Учитывая неудовлетворительными результаты молодежных и юношеских сборных Азербайджана за последний год и из-за не предоставления АФФА соответствующей стратегии действий расторгнуть договора с главными тренерами сборных команд U-21, U-18, U-17, U-16 и U-15.

3. Клубы-претенденты на получение лицензии должны в "Финансовом отчете" указать сумму затраченных на детский футбол средств в течении года в категории "Расходы", и все другие расходы в категории "Другие расходы".

4. Утвердить состав Судейского комитета.