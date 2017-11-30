Обнародованы назначения на матч "Карабах" - "Нефтчи"

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Обнародованы назначения для первого матча XIV тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, матч "Карабах" - "Нефтчи" поручен бывшему рефери ФИФА Фаризу Юсифову.
Функцию судейского наблюдателя выполнит председатель Комитета судей АФФА Хагани Мамедов.
1 декабря (пятница)
18:30. "Карабах" - "Нефтчи"
Арбитры: Фариз Юсифов, Вагиф Мусаев, Акиф Амирали, Орхан Мамедов
Представитель АФФА: Мамедали Мамедов
Судейский наблюдатель: Хагани Мамедов
Azersun Arena (CBC Sport, прямая трансляция).
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