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    Обнародованы назначения на матч "Карабах" - "Нефтчи"

    Хагани Мамедов даст оценку работе Фариза Юсифова

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Обнародованы назначения для первого матча XIV тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, матч "Карабах" - "Нефтчи" поручен бывшему рефери ФИФА Фаризу Юсифову.

    Функцию судейского наблюдателя выполнит председатель Комитета судей АФФА Хагани Мамедов.

    1 декабря (пятница)

    18:30. "Карабах" - "Нефтчи"

    Арбитры: Фариз Юсифов, Вагиф Мусаев, Акиф Амирали, Орхан Мамедов

    Представитель АФФА: Мамедали Мамедов

    Судейский наблюдатель: Хагани Мамедов

    Azersun Arena (CBC Sport, прямая трансляция). 

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