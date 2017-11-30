Обнародованы назначения на матч "Карабах" - "Нефтчи"

Хагани Мамедов даст оценку работе Фариза Юсифова

30 ноября, 2017 18:15

https://report.az/storage/news/bfe39c77e91ecec2b996c8d522b32e5c/6455fd44-21d8-4c69-ba32-5fe73a4b4e4f_292.jpg Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Обнародованы назначения для первого матча XIV тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, матч "Карабах" - "Нефтчи" поручен бывшему рефери ФИФА Фаризу Юсифову. Функцию судейского наблюдателя выполнит председатель Комитета судей АФФА Хагани Мамедов. 1 декабря (пятница) 18:30. "Карабах" - "Нефтчи" Арбитры: Фариз Юсифов, Вагиф Мусаев, Акиф Амирали, Орхан Мамедов Представитель АФФА: Мамедали Мамедов Судейский наблюдатель: Хагани Мамедов Azersun Arena (CBC Sport, прямая трансляция).