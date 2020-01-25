​Новый трансфер принес победу "Сабаилу"

Футбольный клуб "Сабаил", находящийся на учебно-тренировочных сборах в турецкой Анталье, провел последний контрольный матч.

Как передает Report, коллектив, который тренирует Афтандил Гаджиев, встречался с польской "Короной".

В матче, который прошел на поле отеля Miracle, завершился победой представителя Азербайджана. Единственный мяч на 89-ой минуте провел новый трансфер команды Хендрик Экстейн.

Таким образом, "Сабаил" добыл первую победу на сборах в Анталье. Ранее бакинцы проиграли казахстанскому "Жетису" - 0:1, украинскому "Олимпику" (Донецк) – 1:3 и сыграли вничью с румынским "Волунтари" - 2:2.