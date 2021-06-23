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Сборная Азербайджана прошла в следующий этап

Сборная Азербайджана прошла в следующий этап Сборная Азербайджана по пляжному футболу сыграла заключительную игру отборочного этапа чемпионата мира.
Футбол
23 июня 2021 г. 15:43
Сборная Азербайджана прошла в следующий этап

Сборная Азербайджана по пляжному футболу сыграла заключительную игру отборочного этапа чемпионата мира.

Как сообщает Report, сборная, соревнующаяся в группе D, встретилась в португальском городе Назаре со сборной Эстонии.

Встреча завершилась победой азербайджанской команды со счетом 4:3. Голы забили Эльчин Гасымов, Орхан Мамедов и Сабир Аллахгулиев. Один гол соперник провел в свои ворота. Таким образом, сборная Азербайджана вышла в 1/4 финала.

В другом матче группы встретятся команды Швейцарии и Франции.

Сборная Азербайджана ранее проиграла Швейцарии со счетом 5:8, и победила Францию - 2:0.

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