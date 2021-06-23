Сборная Азербайджана прошла в следующий этап

Сборная Азербайджана по пляжному футболу сыграла заключительную игру отборочного этапа чемпионата мира.

Сборная Азербайджана по пляжному футболу сыграла заключительную игру отборочного этапа чемпионата мира.

Как сообщает Report, сборная, соревнующаяся в группе D, встретилась в португальском городе Назаре со сборной Эстонии.

Встреча завершилась победой азербайджанской команды со счетом 4:3. Голы забили Эльчин Гасымов, Орхан Мамедов и Сабир Аллахгулиев. Один гол соперник провел в свои ворота. Таким образом, сборная Азербайджана вышла в 1/4 финала.

В другом матче группы встретятся команды Швейцарии и Франции.

Сборная Азербайджана ранее проиграла Швейцарии со счетом 5:8, и победила Францию - 2:0.