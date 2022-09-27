Месси назвал условие возвращения в "Барселону"

Форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси планирует покинуть "ПСЖ" по окончании нынешнего сезона.

Форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси планирует покинуть "ПСЖ" по окончании нынешнего сезона.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает журналист Марк Марба.

По его данным, аргентинец не хочет остаться в парижском клубе после истечения срока контракта.

Месси готов вернуться в "Барселону", но все будет зависеть от ситуации. По данным источника, Месси отклонит предложение "Барселоны", если за команду будет выступать защитник Жерар Пике.

Отношения Месси и Пике в последние годы сильно испортились. Как утверждали испанские СМИ, они даже не разговаривали друг с другом в последний сезон Лео в команде.

Таким образом, будущее Месси будет зависеть от ситуации с Пике. Ранее уже сообщалось, что Пике может перебраться в "Атлетико".