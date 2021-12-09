Матч Лиги чемпионов перенесен из-за снегопада

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Аталанта" - "Вильярреал" перенесен на завтра, 9 декабря, из-за сильного снегопада в итальянском Бергамо.

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Аталанта" - "Вильярреал" перенесен на завтра, 9 декабря, из-за сильного снегопада в итальянском Бергамо.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Ранее старт встречи, которая должна была пройти сегодня, 8 декабря, на стадионе "Атлети Адзури" в Бергамо (Италия), был отложен на 20 минут. Позже погодные условия не улучшились, поэтому было принято решение о переносе встречи на следующий день.

"Аталанта" набрала 6 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице группы F и сохраняет шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Вильярреал" (7) - на 2-м месте. Соперники команд по группе F - "Манчестер Юнайтед" (10) и "Янг Бойз" (4). Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является лондонский "Челси".