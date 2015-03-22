​Манчестер Юнайтед" обыграл "Ливерпуль" в гостях

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Футболисты «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграли «Ливерпуль» в матче 30-го тура чемпионата Англии со счетом 2:1.

Как передает Report, дубль в составе победителей оформил Хуан Мата, голевые передачи которому отдали Андер Эррера и Анхель ди Мария.

Гол престижа в составе «Ливерпуля» записал на свой счет Даниэл Старридж.

Отметим, что с начала второго тайма хозяева поля оказались в меньшинстве. Стивен Джеррард, который в перерыве матча заменил Адама Лаллану, получил прямую красную карточку за фол на Эррере.

В компенсированное время матча Уэйн Руни не реализовал пенальти.

Добавим, что сосланный в дубль, нападающий «МЮ» Радамель Фалькао вышел на поле на 83-й минуте.