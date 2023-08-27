"Ливерпуль" в меньшинстве одержал волевую победу над "Ньюкаслом"

"Ливерпуль" на выезде в меньшинстве обыграл "Ньюкасл" в матче 3-го тура АПЛ.
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Полузащитник "сорок" Энтони Гордон на 25-й минуте открыл счет в игре. Через 3 минуты защитник "красных" Вирджил ван Дейк получил красную карточку.
На 81-й минуте нападающий "мерсисайдцев" Дарвин Нуньес сравнял счет в матче, а на 90+3-й оформил дубль и принес своей команде победу.
"Ливерпуль" набрал 7 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. "Ньюкасл" расположился на 13-й позиции (3 очка).