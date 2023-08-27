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"Ливерпуль" в меньшинстве одержал волевую победу над "Ньюкаслом"

"Ливерпуль" в меньшинстве одержал волевую победу над "Ньюкаслом" "Ливерпуль" на выезде в меньшинстве обыграл "Ньюкасл" в матче 3-го тура АПЛ.
Футбол
27 августа 2023 г. 21:36
Ливерпуль в меньшинстве одержал волевую победу над Ньюкаслом

"Ливерпуль" на выезде в меньшинстве обыграл "Ньюкасл" в матче 3-го тура АПЛ.

Как сообщает Report, встреча завершилась со счетом 1:2.

Полузащитник "сорок" Энтони Гордон на 25-й минуте открыл счет в игре. Через 3 минуты защитник "красных" Вирджил ван Дейк получил красную карточку.

На 81-й минуте нападающий "мерсисайдцев" Дарвин Нуньес сравнял счет в матче, а на 90+3-й оформил дубль и принес своей команде победу.

"Ливерпуль" набрал 7 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. "Ньюкасл" расположился на 13-й позиции (3 очка).

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Версия на азербайджанском языке İngiltərə Premyer Liqası: "Liverpul" "Nyukasl" üzərində əzmkar qələbə qazanıb

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