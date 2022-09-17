Лига Европы: Игра "Карабаха" вошла в первую пятерку по количеству болельщиков

Обнародовано количество болельщиков, следивших с трибун за играми II тура группового этапа Лиги Европы УЕФА .

Обнародовано количество болельщиков, следивших с трибун за играми II тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, в 15 матчах приняли участие более 312 тыс. зрителей.

Состоявшаяся в Баку между клубами "Карабах" и "Нант" (Франция) игра также вошла в первую пятерку. За встречей на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова наблюдали 26 495 болельщиков.

Наибольшее количество фанатов было зафиксировано на матче "Рома" (Италия) - ХИК (Финляндия). За матчем в Италии наблюдали 60 193 болельщика.

Отметим, что "Карабах" победил соперника со счетом 3:0. Матч II тура Лиги Европы между "Арсеналом" (Англия) и ПСВ (Нидерланды) перенесен на 20 октября в связи с кончиной королевы Великобритании Елизаветы II.