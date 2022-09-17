О нас

Лига Европы: Игра "Карабаха" вошла в первую пятерку по количеству болельщиков

Лига Европы: Игра "Карабаха" вошла в первую пятерку по количеству болельщиков Обнародовано количество болельщиков, следивших с трибун за играми II тура группового этапа Лиги Европы УЕФА .
Футбол
17 сентября 2022 г. 10:30
Лига Европы: Игра Карабаха вошла в первую пятерку по количеству болельщиков

Обнародовано количество болельщиков, следивших с трибун за играми II тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, в 15 матчах приняли участие более 312 тыс. зрителей.

Состоявшаяся в Баку между клубами "Карабах" и "Нант" (Франция) игра также вошла в первую пятерку. За встречей на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова наблюдали 26 495 болельщиков.

Наибольшее количество фанатов было зафиксировано на матче "Рома" (Италия) - ХИК (Финляндия). За матчем в Италии наблюдали 60 193 болельщика.

Отметим, что "Карабах" победил соперника со счетом 3:0. Матч II тура Лиги Европы между "Арсеналом" (Англия) и ПСВ (Нидерланды) перенесен на 20 октября в связи с кончиной королевы Великобритании Елизаветы II.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAvropa Liqası: "Qarabağ"ın oyunu azarkeş sayına görə ilk "5-lik"də yer alıb

Самое важное

Генпрокуратура: Расследуются первое и второе видео брата шехида, распространенное в соцсети
Генпрокуратура: Расследуются первое и второе видео брата шехида, распространенное в соцсети
16 сентября 2022 г. 17:11
МО: Информация об окружении азербайджанских военных является ложью
МО: Информация об окружении азербайджанских военных является ложью
16 сентября 2022 г. 16:17
Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает справедливую позицию Пакистана по Джамму и Кашмиру
Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает справедливую позицию Пакистана по Джамму и Кашмиру
16 сентября 2022 г. 10:21
Президент Азербайджана встретился с премьер-министром Пакистана
ФотоПрезидент Азербайджана встретился с премьер-министром Пакистана
16 сентября 2022 г. 08:56
Блинкен: США приветствуют прекращение боев между Арменией и Азербайджаном
Блинкен: США приветствуют прекращение боев между Арменией и Азербайджаном
15 сентября 2022 г. 23:05
Генеральный секретариат ОИС выразил серьезную обеспокоенность военной провокацией Армении
Генеральный секретариат ОИС выразил серьезную обеспокоенность военной провокацией Армении
15 сентября 2022 г. 21:31
Президент Ильхам Алиев встретился в Самарканде с председателем КНР
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился в Самарканде с председателем КНР
15 сентября 2022 г. 21:22
Еще 21 военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана стал шехидом
Еще 21 военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана стал шехидом
15 сентября 2022 г. 13:25
В Агалы спустя 29 лет прозвучал первый звонок
ФотоВ Агалы спустя 29 лет прозвучал первый звонок
15 сентября 2022 г. 09:57
СГБ: В Азербайджане временно ограничивается работа соцсети TikTok
СГБ: В Азербайджане временно ограничивается работа соцсети TikTok
14 сентября 2022 г. 19:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi