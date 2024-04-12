Лига Европы: "Аталанта" на выезде разгромила "Ливерпуль" в первом матче 1/4 финала

Итальянская "Аталанта" со счетом 3:0 на выезде обыграла английский "Ливерпуль" в первом матче четвертьфинала футбольной Лиги Европы.
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В другой игре вечера немецкий "Байер" дома переиграл английский "Вест Хэм" со счетом 2:0. Первый мяч забил полузащитник хозяев Йонас Хофман, второй гол оформил Виктор Бонифаце.
Лига Европы, 1/4 финала
11 апреля
23:00. "Бенфика" (Португалия) — "Марсель" (Франция) - 2:1;
23:00. "Милан" (Италия) — "Рома" (Италия) - 0:1;
23:00. "Байер" (Германия) — "Вест Хэм Юнайтед" (Англия) - 2:0;
23:00. "Ливерпуль" (Англия) — "Аталанта" (Италия) - 0:3.
Напомним, что ответные встречи пройдут 18 апреля.