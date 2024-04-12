Лига Европы: "Аталанта" на выезде разгромила "Ливерпуль" в первом матче 1/4 финала

Итальянская "Аталанта" со счетом 3:0 на выезде обыграла английский "Ливерпуль" в первом матче четвертьфинала футбольной Лиги Европы.

Итальянская "Аталанта" со счетом 3:0 на выезде обыграла английский "Ливерпуль" в первом матче четвертьфинала футбольной Лиги Европы.

Как передает Report , забитыми мячами отметились Джанлука Скамакка (38-я, 60-я минуты) и Марио Пашалич (83).

В другой игре вечера немецкий "Байер" дома переиграл английский "Вест Хэм" со счетом 2:0. Первый мяч забил полузащитник хозяев Йонас Хофман, второй гол оформил Виктор Бонифаце.

Лига Европы, 1/4 финала

11 апреля

23:00. "Бенфика" (Португалия) — "Марсель" (Франция) - 2:1;

23:00. "Милан" (Италия) — "Рома" (Италия) - 0:1;

23:00. "Байер" (Германия) — "Вест Хэм Юнайтед" (Англия) - 2:0;

23:00. "Ливерпуль" (Англия) — "Аталанта" (Италия) - 0:3.

Напомним, что ответные встречи пройдут 18 апреля.