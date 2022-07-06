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Лига чемпионов: "Мальме" и "Людогорец" одержали победы

Лига чемпионов: "Мальме" и "Людогорец" одержали победы Стартовал первый отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Футбол
6 июля 2022 г. 01:29
Лига чемпионов: Мальме и Людогорец одержали победы

Стартовал первый отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как передает Report, в первый игровой день состоялось 8 матчей.

Представитель Азербайджана "Карабах" проиграл "Леху" в Польше с минимальным счетом - 0:1.

Шведский "Мальмё" обыграл исландский "Викингур" 3:2, а болгарский "Людогорец" черногорскую "Сутьеску" - 2:0.

5 июля

Лига чемпионов УЕФА

Первые игры

20:00. "Пюник" (Армения) - ЧФР (Румыния) - 0:0

21:00. "Мальмё" (Швеция) - "Викингур" (Исландия) - 3:2

21:45. "Людогорец" (Болгария) - "Сутьеска" (Черногория) - 2:0

22:00. "Баликани" (Косово) - "Жальгирис" (Литва) - 1:1

22:00. ТНС (Уэльс) - "Линфилд" (Северная Ирландия) - 1:0

22:00. "Лех" (Польша) - "Карабах" (Азербайджан) - 1:0

22:30. "Шэмрок Роверс" (Ирландия) - "Хибернианс" (Мальта) - 3:0

22:45. "Шкупи" (Северная Македония) - "Линкольн" (Гибралтар) - 3:0.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: "Malmö" və "Lüdoqorets" qələbə qazanıb

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