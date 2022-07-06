Лига чемпионов: "Мальме" и "Людогорец" одержали победы

Стартовал первый отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Как передает Report, в первый игровой день состоялось 8 матчей.
Представитель Азербайджана "Карабах" проиграл "Леху" в Польше с минимальным счетом - 0:1.
Шведский "Мальмё" обыграл исландский "Викингур" 3:2, а болгарский "Людогорец" черногорскую "Сутьеску" - 2:0.
5 июля
Лига чемпионов УЕФА
Первые игры
20:00. "Пюник" (Армения) - ЧФР (Румыния) - 0:0
21:00. "Мальмё" (Швеция) - "Викингур" (Исландия) - 3:2
21:45. "Людогорец" (Болгария) - "Сутьеска" (Черногория) - 2:0
22:00. "Баликани" (Косово) - "Жальгирис" (Литва) - 1:1
22:00. ТНС (Уэльс) - "Линфилд" (Северная Ирландия) - 1:0
22:00. "Лех" (Польша) - "Карабах" (Азербайджан) - 1:0
22:30. "Шэмрок Роверс" (Ирландия) - "Хибернианс" (Мальта) - 3:0
22:45. "Шкупи" (Северная Македония) - "Линкольн" (Гибралтар) - 3:0.