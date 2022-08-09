ЛЧ: Сегодня пройдут ответные матчи III квалификационного раунда

Сегодня состоятся ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Сегодня состоятся ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, все 10 матчей пройдут в один день.

Представитель Азербайджана "Карабах" сыграет с "Ференцварош" в Венгрии. В первом матче в Баку победитель не определился - 1:1.

Молдавский "Шериф" будет гостем команды "Виктория" (Пльзень) в Чехии. В первой игре в Кишиневе "Шериф" проиграл 1:2. Победитель этой пары встретится в плей-офф с сильнейшим в поединке "Карабах" - "Ференцварош".

Лига чемпионов УЕФА

Ответные игры

20:00. "Жальгирис" (Литва) - "Будё/Глимт" (Норвегия)

Первая игра – 0:3

21:00. "Аполлон" (Кипр) - "Маккаби" (Хайфа, Израиль)

Первая игра – 0:4

21:00. "Виктория" (Пльзень, Чехия) - "Шериф" (Молдова)

Первая игра – 2:1

21:00. "Пюник" (Армения) - "Црвена Звезда" (Сербия)

Первая игра – 0:5

21:45. "Мидтюльланн" (Дания) - "Бенфика" (Португалия).

Первая игра – 1:4

22:00. "Ференцварош" (Венгрия) - "Карабах" (Азербайджан)

Первая игра – 1:1.

22:00. "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Лудогорец" (Болгария).

Первая игра – 2:1

22:30. ПСВ (Нидерланды) – "Монако" (Франция)

Первая игра – 1:1.

22:30. "Штурм" (Австрия) - "Динамо" (Киев, Украина)

Первая игра – 0:1

22:45. "Рейнджерс" (Шотландия) – "Унион" (Бельгия)

Первая игра – 0:2.