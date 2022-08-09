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ЛЧ: Сегодня пройдут ответные матчи III квалификационного раунда

ЛЧ: Сегодня пройдут ответные матчи III квалификационного раунда Сегодня состоятся ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
9 августа 2022 г. 07:55
ЛЧ: Сегодня пройдут ответные матчи III квалификационного раунда

Сегодня состоятся ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, все 10 матчей пройдут в один день.

Представитель Азербайджана "Карабах" сыграет с "Ференцварош" в Венгрии. В первом матче в Баку победитель не определился - 1:1.

Молдавский "Шериф" будет гостем команды "Виктория" (Пльзень) в Чехии. В первой игре в Кишиневе "Шериф" проиграл 1:2. Победитель этой пары встретится в плей-офф с сильнейшим в поединке "Карабах" - "Ференцварош".

Лига чемпионов УЕФА

Ответные игры

20:00. "Жальгирис" (Литва) - "Будё/Глимт" (Норвегия)

Первая игра – 0:3

21:00. "Аполлон" (Кипр) - "Маккаби" (Хайфа, Израиль)

Первая игра – 0:4

21:00. "Виктория" (Пльзень, Чехия) - "Шериф" (Молдова)

Первая игра – 2:1

21:00. "Пюник" (Армения) - "Црвена Звезда" (Сербия)

Первая игра – 0:5

21:45. "Мидтюльланн" (Дания) - "Бенфика" (Португалия).

Первая игра – 1:4

22:00. "Ференцварош" (Венгрия) - "Карабах" (Азербайджан)

Первая игра – 1:1.

22:00. "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Лудогорец" (Болгария).

Первая игра – 2:1

22:30. ПСВ (Нидерланды) – "Монако" (Франция)

Первая игра – 1:1.

22:30. "Штурм" (Австрия) - "Динамо" (Киев, Украина)

Первая игра – 0:1

22:45. "Рейнджерс" (Шотландия) – "Унион" (Бельгия)

Первая игра – 0:2.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqasında bu gün III təsnifat mərhələsi başa çatacaq

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