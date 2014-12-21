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    ​Криштиану Роналду не пожал руку Платини во время награждения после финала клубного ЧМ

    Португалец прошел мимо Платини во время вручения медалей после победы мадридского клуба в финале клубного чемпионата мира

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Нападающий "Реала" Криштиану Роналду не пожал руку президенту УЕФА Мишелю Платини во время церемонии награждения по итогам клубного чемпионата мира, где испанская команда обыграла аргентинский "Сан-Лоренсо" (2:0).

    Как передает Report, португалец прошел мимо Платини во время вручения медалей после победы мадридского клуба в финале клубного чемпионата мира.

    Ранее Платини высказался о том, что будущим обладателем "Золотого мяча — 2014" должен стать игрок сборной Германии. На эту награду номинированы Роналду, нападающий "Барселоны" Лионель Месси и вратарь немецкой команды Мануэль Нойер.

    Лучшим игроком турнира был признан защитник "Реала" Серхио Рамос, забивший в финале, а Криштиану Роналду выиграл все значимые трофеи на клубном уровне в двух клубах.

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