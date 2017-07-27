Команда "Нефтчи" ведет переговоры со словенским клубом для трансфера хорватского футболиста

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Находящийся в Австрии на тренировочных сборах клуб "Нефтчи" может привлечь в команду нового футболиста.

Как сообщили Report в пресс-службе клуба, это хорватский игрок Матео Мужек.

Столичный клуб в настоящий момент ведет переговоры со словенским клубом "Рудар", где играет 22-летний защитник левого фланга. После достижения соглашения между сторонами с игроком будет подписан соответствующий контракт.

Отметим, что "Нефтчи" за летний сезон привлек в свой состав Салахата Агаева, Мухаммеда Мирзабекова, Рашада Азизили и Эльнура Джафарова.