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    Команда "Нефтчи" ведет переговоры со словенским клубом для трансфера хорватского футболиста

    Это 22-летний защитник левого фланга Матео Мужек

    Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Находящийся в Австрии на тренировочных сборах клуб "Нефтчи" может привлечь в команду нового футболиста.

    Как сообщили Report в пресс-службе клуба, это хорватский игрок Матео Мужек.

    Столичный клуб в настоящий момент ведет переговоры со словенским клубом "Рудар", где играет 22-летний защитник левого фланга. После достижения соглашения между сторонами с игроком будет подписан соответствующий контракт.

    Отметим, что "Нефтчи" за летний сезон привлек в свой состав Салахата Агаева, Мухаммеда Мирзабекова, Рашада Азизили и Эльнура Джафарова.

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