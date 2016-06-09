​Клубный комитет АФФА хочет снизить налоги на легионеров

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ "В марте Исполнительный комитет АФФА отклонил наше решение рекомендательного характера по поводу уменьшения суммы пошлины на легионеров. Сегодня же, можно сказать, обсуждения прошли вокруг этого вопроса".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам после сегодняшнего заседания сказал председатель Клубного комитета АФФА Фикрет Гусейнов.

По его словам, на недавно завершившееся заседание был также приглашен президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Рамин Мусаев.

"От имени клубов мы просим Р.Мусаева вновь поднять вопрос в Исполнительном комитете. Мы не просим о полной отмене пошлины. Хотим, чтобы сумма была сокращена. Вопрос будет обсужден с Рамином Мусаевым на заседании Исполнительного комитета. Мы предложили сократить сумму налога на легионеров до 5 000 манатов".

Заявив о том, что азербайджанский футбол попал в затруднительное положение, Ф.Гусейнов сказал, что все налицо: "Я бы не сказал, что положение всех клубов такое уж и плохое, однако они ослабли. 3-5 лет назад все было хорошо. Проблем с налогом на легионеров не возникало. Однако сейчас все налицо".

Сегодняшнее заседание было для покинувших Премьер-лигу команд "Раван" и "Хазар-Лянкяран" последним.

По мнению председателя Клубного комитета АФФА, не приглашать их на заседание было бы как минимум неэтично: "Мы выслушали предложения этих клубов, обсудили их и попрощались".

Заявив, что преобладание в элите всего 8 команд - не очень хороший показатель, Ф.Гусейнов напомнил, что если они начнут очередной сезон со столькими клубами, они будут 4-ой страной на континенте.

Заявив об оплате телеканалом CBC Sport взноса за "Раван", председатель Клубного комитета сказал, что остальные клубы рассчитались с АФФА.