 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Клуб ПСЖ установил новый рекорд на французском чемпионате

    Команда в первом круге набрала 51 очко

    Баку. 21 декабря. Французский клуб ПСЖ установил новый рекорд.

    Как сообщает Report, представитель Парижа вошел в историю футбола как команда, набравшая больше всего очков в первом круге. После 19 туров в активе парижан 51 очко. Это самый высокий показатель в истории Лиги 1. 

    Команда под руководством Лорана Блана выиграла 16 матчей, трижды сыграла вничью, забила 48 мячей, пропустила девять. 

    Отметим, что предыдущий рекорд первого круга принадлежит клубу "Лион" (сезон-2006/07). 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi