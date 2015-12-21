Клуб ПСЖ установил новый рекорд на французском чемпионате

Баку. 21 декабря. Французский клуб ПСЖ установил новый рекорд.

Как сообщает Report, представитель Парижа вошел в историю футбола как команда, набравшая больше всего очков в первом круге. После 19 туров в активе парижан 51 очко. Это самый высокий показатель в истории Лиги 1.

Команда под руководством Лорана Блана выиграла 16 матчей, трижды сыграла вничью, забила 48 мячей, пропустила девять.

Отметим, что предыдущий рекорд первого круга принадлежит клубу "Лион" (сезон-2006/07).