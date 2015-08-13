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    ​Клуб "Бавария" продлил срок договора со спонсором

    Договор продлится до 2023 года

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Немецкий клуб "Бавария" продлил срок договора со спонсором. Как сообщает Report со ссылкой на телевидение клуба, спонсорство с Deutsche Telekom продлится до 2023 года. 

    На сегодняшней пресс-конференции стороны высказались относительно продления срока договора. Стороны выразили уверенность в тесном и успешном сотрудничестве в предстоящие годы. 

    Отметим, то Deutsche Telekom с 2002 года является спонсором клуба "Бавария". 

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