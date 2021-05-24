"Кешле" вручили Кубок Азербайджана

Награждены победитель и финалист Кубка Азербайджана по футболу.
Как передает Report, на мероприятии на стадионе Bank Respublika Arena присутствовали президент АФФА Ровнаг Абдуллаев, исполнительный вице-президент Эльхан Мамедов и президент Профессиональной футбольной лиги Рамин Мусаев.
Сначала футболисты сумгайытского клуба, проигравшие в финале, были награждены серебряными медалями. Затем победителю турнира "Кешле" вручили золотые награды.
Президент АФФА Ровнаг Абдуллаев вручил кубок капитану столичного клуба Тарлану Гулиеву.
Отметим, что "Кешля" в финале обыграл "Сумгайыт" со счетом 2:1.