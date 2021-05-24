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"Кешле" вручили Кубок Азербайджана

"Кешле" вручили Кубок Азербайджана Награждены победитель и финалист Кубка Азербайджана по футболу
Футбол
24 мая 2021 г. 23:08
Кешле вручили Кубок Азербайджана

Награждены победитель и финалист Кубка Азербайджана по футболу.

Как передает Report, на мероприятии на стадионе Bank Respublika Arena присутствовали президент АФФА Ровнаг Абдуллаев, исполнительный вице-президент Эльхан Мамедов и президент Профессиональной футбольной лиги Рамин Мусаев.

Сначала футболисты сумгайытского клуба, проигравшие в финале, были награждены серебряными медалями. Затем победителю турнира "Кешле" вручили золотые награды.

Президент АФФА Ровнаг Абдуллаев вручил кубок капитану столичного клуба Тарлану Гулиеву.

Отметим, что "Кешля" в финале обыграл "Сумгайыт" со счетом 2:1.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Keşlə" klubuna ölkə kuboku təqdim olundu

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