"Карабах" выделил 400 билетов для болельщиков "Байер 04"

Футбольный клуб "Карабах" выделил болельщикам "Байер 04" 400 билетов на матч в рамках 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Футбольный клуб "Карабах" выделил болельщикам "Байер 04" 400 билетов на матч в рамках 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь азербайджанского клуба Анар Гаджиев.

По его словам, немецкий клуб заказал 400 билетов на игру: "Представитель Леверкузена прибудет в Баку вечером 6 марта. Команда разместится в отеле Hilton".

А.Гаджиев также коснулся продажи билетов на матч: "Продажа билетов завершается. Предположительно, к 6 марта все билеты будут проданы. Точные цифры будут размещены на страницах клуба в соцсетях".

Матч "Карабах" - "Байер 04" состоится 7 марта в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Ответный матч пройдет через неделю в Леверкузене.