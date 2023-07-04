"Карабах" направил предложение игроку российского "Краснодара"

"Карабах" направил предложение игроку российского "Краснодара" Сергею Волкову.

"Карабах" направил предложение игроку российского "Краснодара" Сергею Волкову.

Как передает Report со ссылкой на сайт sport24.ru, наша команда предложила включить правого защитника краснодарцев Сергея Волкова в сделку по трансферу Кади Боргеса.

В январе Боргес перешел в "Краснодар" из азербайджанского клуба, подписав контракт до лета 2026 года.

Российская команда оплатила только часть трансфера бразильского полузащитника в размере €2 млн и остался должен еще €3 млн. Чемпион Азербайджана предложил заменить оставшуюся сумму на 20-летнего защитника, но "Краснодар" отказался от предложения.

В минувшем сезоне 27-летний Кади Боргес провел за "быков" 11 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.