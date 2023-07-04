О нас

"Карабах" направил предложение игроку российского "Краснодара"

"Карабах" направил предложение игроку российского "Краснодара" "Карабах" направил предложение игроку российского "Краснодара" Сергею Волкову.
Футбол
4 июля 2023 г. 23:07
Карабах направил предложение игроку российского Краснодара

"Карабах" направил предложение игроку российского "Краснодара" Сергею Волкову.

Как передает Report со ссылкой на сайт sport24.ru, наша команда предложила включить правого защитника краснодарцев Сергея Волкова в сделку по трансферу Кади Боргеса.

В январе Боргес перешел в "Краснодар" из азербайджанского клуба, подписав контракт до лета 2026 года.

Российская команда оплатила только часть трансфера бразильского полузащитника в размере €2 млн и остался должен еще €3 млн. Чемпион Азербайджана предложил заменить оставшуюся сумму на 20-летнего защитника, но "Краснодар" отказался от предложения.

В минувшем сезоне 27-летний Кади Боргес провел за "быков" 11 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" "Krasnodar"ın futbolçusuna təklif göndərib

Другие новости из категории

Карабах завершил австрийский сбор победой
"Карабах" завершил австрийский сбор победой
4 июля 2023 г. 21:58
Неймара оштрафовали на $3,3 млн за создание пруда на своем участке
ФотоНеймара оштрафовали на $3,3 млн за создание пруда на своем участке
4 июля 2023 г. 08:51
Реал готов продать своего футболиста в Саудовскую Аравию за €25 млн
"Реал" готов продать своего футболиста в Саудовскую Аравию за €25 млн
3 июля 2023 г. 05:44
Габала заключила контракт с бразильским защитником Африко
"Габала" заключила контракт с бразильским защитником Африко
2 июля 2023 г. 20:50
Месси будет зарабатывать в Интер Майами до $60 млн в год
Месси будет зарабатывать в "Интер Майами" до $60 млн в год
2 июля 2023 г. 19:51
Экс-тренер Фенербахче возглавил саудовский Аль-Хиляль
Экс-тренер "Фенербахче" возглавил саудовский "Аль-Хиляль"
2 июля 2023 г. 06:09
Нефтчи уступил в первой игре турнира Матч ТВ
"Нефтчи" уступил в первой игре турнира "Матч ТВ"
1 июля 2023 г. 23:47
СМИ: ФИФА работает над введением нового правила определения офсайда
СМИ: ФИФА работает над введением нового правила определения офсайда
1 июля 2023 г. 23:39
Карабах уступил клубу из Польши в контрольном матче
"Карабах" уступил клубу из Польши в контрольном матче
1 июля 2023 г. 22:13
Бразильский футболист: не задумываясь принял предложение Карабаха
Бразильский футболист: не задумываясь принял предложение "Карабаха"
1 июля 2023 г. 21:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi