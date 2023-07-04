"Карабах" направил предложение игроку российского "Краснодара" Сергею Волкову.
Как передает Report со ссылкой на сайт sport24.ru, наша команда предложила включить правого защитника краснодарцев Сергея Волкова в сделку по трансферу Кади Боргеса.
В январе Боргес перешел в "Краснодар" из азербайджанского клуба, подписав контракт до лета 2026 года.
Российская команда оплатила только часть трансфера бразильского полузащитника в размере €2 млн и остался должен еще €3 млн. Чемпион Азербайджана предложил заменить оставшуюся сумму на 20-летнего защитника, но "Краснодар" отказался от предложения.
В минувшем сезоне 27-летний Кади Боргес провел за "быков" 11 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.