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"Карабах" до игры за титул чемпиона преподнес сюрприз болельщикам

"Карабах" до игры за титул чемпиона преподнес сюрприз болельщикам Вход на домашнюю игру между "Карабахом" и "Сабахом" в XXV туре Премьер-лиги Азербайджана будет бесплатным.
Футбол
2 мая 2022 г. 17:26
Карабах до игры за титул чемпиона преподнес сюрприз болельщикам

Вход на домашнюю игру между "Карабахом" и "Сабахом" в XXV туре Премьер-лиги Азербайджана будет бесплатным.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации агдамского представителя на официальной странице в Facebook.

"В связи с праздничным днем завтра вход на стадион будет бесплатным. Вместе к победе", - говорится в публикации "скакунов".

Отметим, что встреча состоится 3 мая на стадионе "Azersun Arena" и стартует в 19:00. Если хозяева поля не уступят гостям, они станут чемпионами преждевременно.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" çempionluq oyunundan əvvəl azarkeşlərə jest edib

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