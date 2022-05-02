"Карабах" до игры за титул чемпиона преподнес сюрприз болельщикам

Вход на домашнюю игру между "Карабахом" и "Сабахом" в XXV туре Премьер-лиги Азербайджана будет бесплатным.

Вход на домашнюю игру между "Карабахом" и "Сабахом" в XXV туре Премьер-лиги Азербайджана будет бесплатным.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации агдамского представителя на официальной странице в Facebook.

"В связи с праздничным днем завтра вход на стадион будет бесплатным. Вместе к победе", - говорится в публикации "скакунов".

Отметим, что встреча состоится 3 мая на стадионе "Azersun Arena" и стартует в 19:00. Если хозяева поля не уступят гостям, они станут чемпионами преждевременно.