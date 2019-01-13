Ирландский футбольный вратарь забил гол со своей половины поля - ВИДЕО

Вратарь футбольного клуба «Гленторан» Эллиотт Моррис впервые в карьере забил гол со своей половины поля

13 января, 2019 05:21

https://report.az/storage/news/1fcf187206126b1fd1602f9744e8265c/8783cb05-fc84-4771-a413-580dc92cfa14_292.jpg Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Вратарь футбольного клуба «Гленторан» Эллиотт Моррис впервые в карьере забил гол со своей половины поля. Как передаёт Report, видео момента опубликовано в Twitter аккаунте BBC Sport NI. Отличиться 37-летний голкипер сумел в матче против «Института» в 25-м туре чемпионата Северной Ирландии. Гол Моррис забил на 10-й минуте встречи, выбив мяч в сторону ворот противника во время штрафного удара. Таким образом, голкипер помог «Гленторану» одержать победу над «Институтом» со счетом 2:0. @Glentoran take the lead through... GOALKEEPER ELLIOT MORRIS!!!



Text Video Audio - https://t.co/Q2LzNL6WK2

Get involved! Use #BBCIrishPrem@BBCMOTD @BBCSport pic.twitter.com/5z7vNocxmu — BBC SPORT NI (@BBCSPORTNI) January 12, 2019

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.