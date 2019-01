Ирландский футбольный вратарь забил гол со своей половины поля - ВИДЕО

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Вратарь футбольного клуба «Гленторан» Эллиотт Моррис впервые в карьере забил гол со своей половины поля.

Как передаёт Report, видео момента опубликовано в Twitter аккаунте BBC Sport NI.

Отличиться 37-летний голкипер сумел в матче против «Института» в 25-м туре чемпионата Северной Ирландии. Гол Моррис забил на 10-й минуте встречи, выбив мяч в сторону ворот противника во время штрафного удара.

Таким образом, голкипер помог «Гленторану» одержать победу над «Институтом» со счетом 2:0.

@Glentoran take the lead through... GOALKEEPER ELLIOT MORRIS!!!



