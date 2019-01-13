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    Ирландский футбольный вратарь забил гол со своей половины поля - ВИДЕО

    Вратарь футбольного клуба «Гленторан» Эллиотт Моррис впервые в карьере забил гол со своей половины поля

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Вратарь футбольного клуба «Гленторан» Эллиотт Моррис впервые в карьере забил гол со своей половины поля.

    Как передаёт Report, видео момента опубликовано в Twitter аккаунте BBC Sport NI.

    Отличиться 37-летний голкипер сумел в матче против «Института» в 25-м туре чемпионата Северной Ирландии. Гол Моррис забил на 10-й минуте встречи, выбив мяч в сторону ворот противника во время штрафного удара.

    Таким образом, голкипер помог «Гленторану» одержать победу над «Институтом» со счетом 2:0.

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